Клиенты "Сбербанка" смогут осуществлять переводы в другие регионы без комиссии

Новый тариф начал действовать с сегодняшнего дня.

С 19 мая на территории СЗФО начали действовать новые тарифы Сбербанка по переводам. Теперь суммы до 50 тыс. рублей внутри банка вне зависимости от региона можно перечислять без комиссии.

Остальные переводы, осуществляемые свыше лимита, независимо от региона получения, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более 1 тыс. рублей. Как сообщили Piter.TV в Сбербанке, доля клиентов, которая переводит не выше 50 тыс. рублей в месяц, составляет 88%. Эта категория также сможет понизить свои расходы с помощью сервиса подписок в своем онлайн-банке. Например, за 99 рублей в месяц лимит перевода без комисcии можно повысить еще на 50 тыс. рублей. За 199 рублей в месяц — получить безлимит на все переводы на карты и счета клиентов Сбербанка.

Кроме того, для клиентов "Сбербанка Первого" и PrivateBanking, имеющих специальный пакет привилегий, все переводы внутри банка будут осуществляться без комиссии. Комиссия не будет взиматься при переводах между своими счетами и картами Сбербанка. Также они не входят в 50 тыс. рублей лимита. Для тех, кто пользуется переводами регулярно, может быть удобна опция "Автоперевод".

Комиссия при переводе в другие банки останется от 1 до 1,5 % от суммы перевода. Сумма комиссии зависит от банка, в который или со счета которого переводятся деньги. При этом эти операции также не расходуют указанные ранее 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV