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Полуголая петербурженка напала с ножом на знакомую на Малой Зелениной улице
Сегодня, 21:30
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Полуголая петербурженка напала с ножом на знакомую на Малой Зелениной улице

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Нападавшая насильно привела женщину в холл, где нанесла ей несколько ударов ножом.

Во вторник, 12 апреля, росгвардейцы задержали полуголую женщину, которая с ножом набросилась на свою знакомую. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Днем на Малой Зелениной улице произошел этот инцидент. Сотрудники ТСЖ вызвали росгвардейцов. Выяснилось, что в квартире между двумя женщинам произошел конфликт, который быстро вышел за рамки словесной перепалки. Нападавшая насильно привела женщину в холл, где нанесла ей несколько ударов ножом.

После этого девушку оперативно задержали, более того, она шла по улице, прикрывшись полотенцем. Ее доставили в 18-й отдел полиции. 

Ранее в Петербурге из магазина украли 14 упаковок сыра и 10 пачек сливочного масла. Подозреваемых оперативно задержали.

Фото:  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Теги: поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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