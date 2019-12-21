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В Польше ответили на слова Путина о действиях СССР в 1939 году

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В поле зрения Варшавы попали слова президента РФ на ежегодной пресс-конференции.

Власти Польши прокомментировали слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. Во время ежегодной пресс-конференции глава РФ сказал, что советские войска вошли в Польшу после того, как правительство страны утратило контроль за вооруженными силами. 

В Варшаве в ответ на слова Путина заявили, что "гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе". В Институте национальной памяти Польши заявили, что они хотели навязать свои порядки в других европейских странах. 

Таким образом, в Варшаве считают, что Вторая мировая война началась  в 1939 году, когда в Польшу вошли как войска Германии, так и армия Советского Союза.

Помимо этого в польском МИД заявили, что детально проанализируют слова Владимира Путина и решат, требуют ли они ответной дипломатической реакции.

Видео: YouTube / BBC News, SHOWTIME, CNN, Israel"s Foreign Affairs Min

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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