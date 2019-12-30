Полиция задержала мужчину, ударившего петербурженку ножом на Школьной улице

В субботу, 1 февраля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений петербурженке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник вечером, 28 февраля, предполагаемый преступник подкараулил женщину недалеко от аптеки на Школьной улице. Затем мужчина ударил её ножом и стремительно покинул место преступления. Раненую госпитализировали.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемого обнаружили у дома 37 по Дибуновской улице. Им оказался оказался 51-летний мужчина.

Ранее мы писали, что двух мужчин пырнули ножом в парке на улице Козлова.

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