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Полиция задержала мужчину, ударившего петербурженку ножом на Школьной улице
Сегодня, 14:16
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Arinablinova

Полиция задержала мужчину, ударившего петербурженку ножом на Школьной улице

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В субботу, 1 февраля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений петербурженке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Во вторник вечером, 28 февраля, предполагаемый преступник подкараулил женщину недалеко от аптеки на Школьной улице. Затем мужчина ударил её ножом и стремительно покинул место преступления. Раненую госпитализировали.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемого обнаружили у дома 37 по Дибуновской улице. Им оказался оказался 51-летний мужчина.

Ранее мы писали, что двух мужчин пырнули ножом в парке на улице Козлова.

Фото: pexels

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Категории: Лента новостей,

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