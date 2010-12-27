Около 20 иностранцев не смогут приехать в Россию несколько лет

В Петербургском аэропорту выявили почти два десятка иностранцев, которые нарушили правила прибывания в стране.

В Петербурге в рамках профилактики сотрудники полиции стали тщательно проверять иностранцев, которые улетают из Северной столицы. В результате около 20 человек тотальную проверку не прошли.

ГУ МВД по Петербургу и области сообщает, что проверка в Пулково коснулась трех рейсов, которые следовали в Среднюю Азию. 140 иностранных граждан были намерены улететь из Санкт-Петербурга. Однако 19 из них не смогли покинуть город без профилактического рейда.

Среди пассажиров было выявлено 8 человек, которые незаконно находились на территории России. Все они получили протоколы по соответствующей статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. А 11 человек превысили сроки нахождения в стране. Нарушителям придется покинуть Петербург, а вернуться в Россию они смогут лишь через несколько лет.