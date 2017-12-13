Полиция задержала серийного вора ноутбуков в Приморском районе

В Петербурге арестован серийный грабитель, который воровал технику из офисов Приморского района.

Полиция Петербурга задержала серийного вора, который специализировался на краже ноутбуков. Представители закона просят пострадавших граждан обращаться с заявлениями на грабителя.

Известно, что мужчина промышлял похищение техники из офисов бизнес-центров Приморского района. О серийном преступнике оперативники впервые услышали в декабре 2017 года, но поймать его удалось только в феврале 2018 года.

Вором оказался 36-летний житель Владивостока. По его признанию, он берет чужое имущество с 2015 года. После этого он отдает “товар” скупщикам. Правоохранительные органы знают о минимум 15 случаях, к которым причастен подозреваемый.

По версии следствия, злоумышленник представлялся посетителей бизнес-центра или сотрудником. Таким способом он попадал в офисы, откуда крал ноутбуки. В настоящее время гражданин задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.