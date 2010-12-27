Полиция Ленобласти нашла 20 кг гашиша в запасных колесах Volkswagen

Полиция при проверке иномарки нашла в багажнике колеса, которые были набиты плитками гашиша. Всего водитель вез около 20 килограммов.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в поселке Рябово на 624 километре автодороги "Россия" остановили автомобиль Volkswagen Golf. За рулем сидел 46-летний житель Татарстана, ранее уже судимый.

Во время проверки багажника обнаружили автомобильные колеса. Внутри них спрятали 200 плиток неизвестного растительного вещества. Общая масса составила около 20 килограммов. Исследование образцов показало, что в машине перевозили гашиш.

Отдел ОМВД по Тосненскому району Ленобалсти завел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ. Подозреваемого отправили под стражу. Сейчас правоохранители выясняют источники приобретения наркотиков и каналы распространения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобалсти