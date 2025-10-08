Полиция Калмыкии задержала 17 аферистов за обман под видом купли-продажи криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 27-летний житель Екатеринбурга выступил организатором группировки. Об объединил 16 сообщников из Свердловской области, разрабатывал планы и создавал условия для совершения преступлений, а также распределял нелегальный доход между сообщниками.

Отмечается, что с октября 2023-го по ноябрь 2024 года злоумышленники похитили более 7 млн рублей. От их действий пострадали 44 человека из 15 регионов страны. Возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые заключены под стражу.

Видео: МВД по Республике Калмыкия