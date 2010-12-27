Показ фильма "Унесенные ветром"

Классика мирового кино на большом экране спустя 80 лет.

Легендарный фильм "Унесенные ветром" по одноименному роману Маргарет Митчелл покажут на большом экране. Американская картина 1939-го года считается классикой мирового кино, ставший одним из первых цветных полнометражных фильмов. На счету "Унесенных ветром" 8 Оскаров.

Беззаботную жизнь Скарлетт О"Хара нарушает начавшаяся Гражданская войны. Девушка вынуждена бороться за свое существование на разоренной земле, преодолевать лишения и испытания. Эти события становятся для нее шансом поверить в себя, переосмыслить свою жизнь и встретить настоящую любовь.

Место: киноцентр "Родина" (Караванная, 12)

Цена: 500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: artpokaz.com