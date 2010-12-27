Показ фильма "Достучаться до небес"

Историю о том, что "на небе только и разговоров, что о море и о закате" вновь покажут на большом экране.

Известнейший фильм Томаса Яна покажут на большом экране в языке оригинала (немецком) с русскими субтитрами. Фильм вышел в 1997 году и остался узнаваем по фразе "На небе только и разговоров, что о море и о закате".

Два главных героя - отвязный Мартин Брест и скромный Руди Вурлитцер - оказываются в одной больничной палате, мужчины смертельно больны. Несмотря на различия в характере, их объединяет общая цель - добраться до моря. Оказывается, что один из персонажей никогда не видел его. Герои сбегают из больницы и ввязываются в сумасшедшие авантюры с участием полиции и мафии.

Место: киноцентр "Родина" (Караванная, 12)

Цена: 400 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: artpokaz.com