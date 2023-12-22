Повышение атмосферного давления прогнозируют в Петербурге 27 января

Температура воздуха в течение дня составит от -2 до -4°, в области столбики термометров покажут -1…-6°.

В субботу, 27 января, за метеорологические условия в Петербурге будет отвечать полоса повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в широтном направлении. Горожан ждёт преимущественно облачная погода, обойдётся без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Температура воздуха в течение дня составит от -2 до -4°, в области столбики термометров покажут -1…-6°.

Порывы южного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 27 января ожидается морозная погода.

Фото: Piter.TV