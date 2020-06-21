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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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С начала пандемии в мире зафиксировали  более 8,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом. Исследования опубликованы на портале MedRxiv.

В результате экспериментов авторы всех трех работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Немного реже от инфекции умирали больные с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.

С начала пандемии в мире зафиксировали  более 8,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.  От инфекции скончалось свыше 461 тысяч человек. 

Видео: YouTube / Профессор ГУГЛОВ

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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