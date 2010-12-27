Подросток сбежал из детского центра с помощью полотенец

В Петербурге несовершеннолетний сбежал из детского центра.

Полиция Санкт-Петербурга занимается проверкой информации о побеге 15-летнего подростка из детского центра, который находится на улице Шелгунова.

Известно, что воспитатель центра обнаружил пропажу воспитанника, после чего сражу же обратился в правоохранительные органы с заявлением. Это случилось днем 10 ноября, сообщает АН "Оперативное прикрытие".