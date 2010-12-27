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Подросток сбежал из детского центра с помощью полотенец
Сегодня, 13:52
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Shdaria
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Подросток сбежал из детского центра с помощью полотенец

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В Петербурге несовершеннолетний сбежал из детского центра.

Полиция Санкт-Петербурга занимается проверкой информации о побеге 15-летнего подростка из детского центра, который находится на улице Шелгунова.
 
Известно, что воспитатель центра обнаружил пропажу воспитанника, после чего сражу же обратился в правоохранительные органы с заявлением. Это случилось днем 10 ноября, сообщает АН "Оперативное прикрытие". 
 
По словам сотрудника детского центра, несовершеннолетний связал несколько полотенец, затем привязав их к батарее в туалете спустился из окна на улицу. В настоящее время местонахождение подростка не установлено.
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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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