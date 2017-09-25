Подозреваемых в краже сейфа из полпредства отправили под стражу

Накануне Петроградский районный суд отправил под стражу двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже сейфа с ювелирными украшениями из особняка полпредства.

Как сообщает "Фонтанка", Петроградский районный суд отправил под стражу двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже сейфа с ювелирными украшениями из особняка полпредства.



Фигуранты дела вели себя спокойно в зале суда, против обвинений не возражали. По судебному решению, мужчины до 22 ноября будут находиться в СИЗО №1 на Арсенальной набережной.



Сейф с ювелирными украшениями был найден на чердаке дома подозреваемых. Мужчины поделились со следствием, как именно они похитили драгоценности.



Напоминаем, что инцидент произошел 22 сентября. Изначально случившееся засекретили, ссылаясь на тайные документы. Но позже выяснилось, что в сейфе находились украшения, а не гостайна.