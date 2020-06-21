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Под Липецком в ДТП погибли шесть человек

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По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 21 июня, под Липецком произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

Как стало известно, два легковых автомобиля Kia Rio и Hyundai Creta столкнулись в Елецком районе около 11:45 мск. В результате происшествия шесть человек погибло, единственная выжившая госпитализирована в тяжелом состоянии. 

По факту происшествия проводится проверка. Прокуратура намерена оценить деятельность органов местного самоуправления и других уполномоченных структур в сфере организации безопасности дорожного движения. 

Видео: Авария Youtube/Novosti Politika

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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