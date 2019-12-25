Почти 29% коек свободны в Петербурге для пациентов с коронавирусом

В городе развернули 5 163 места для больных COVID-19.

В Петербурге сегодня, 11 сентября, пациентов с коронавирусом принимают в 14 больницах города. Об этом сообщили в справке оперативного штаба.

Для зараженных инфекцией развернуто 5 163 койки, но свободны из них лишь 28,8%. Тем временем коэффициент распространения коронавируса продолжает превышать норму и составляет 1,43 при удовлетворительном показателе в единицу. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 1,6 тыс. горожан. Выписались из больниц более 1,2 тыс. жителей Северной столицы. Скончались 39 человек.

Напомним, что записаться на вакцинацию и задать все вопросы о COVID-19 можно по номеру "122".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России число заболевших COVID-19 за сутки вновь приблизилось к 19 тыс.

Фото: Piter.tv