По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело

Во время погони водитель не справился с управлением и врезался в столб.

В Калининском районе после серьезного ДТП с летальным исходом было возбуждено уголовное дело, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что днем ранее, на 1-м Муринском проспекте полицейские попытались остановить для проверки документов Hyundai Santa Fe. Несмотря на это, водитель продолжил движение, что повлекло за собой погоню.

В результате преследования на Гражданском проспекте 21-летний петербуржец не смог справиться с управлением. Кроссовер влетел в столб. В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров. Еще двоих госпитализировали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух и более лиц".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург