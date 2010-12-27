Piter.TV покажет вручение премии "Золотое перо" в прямом эфире

Прямая трансляция начнется в 19.00.

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире церемонию награждения победителей конкурса "Золотое перо - 2017". Лучшие журналисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат профессиональные награды 30 марта в "Парк Инн Прибалтийская". Следить за церемонией награждения любой желающий сможет в разделе "Наши трансляции".

В этот вечер представители оргкомитета конкурса назовут имена победителей в 13 номинациях. В их числе "Журналист года", "Человеческая история", "Культурное пространство", "Расследование", "Телесюжет", "Обозреватель года" и другие. В 2018 году церемония "Золотое перо" пройдет в 23-й раз.

Цель конкурса – выявление журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам 2017 года. Журналисты Петербурга и Ленобласти, штатные и внештатные авторы, редакции и творческие коллективы могут выдвигать на конкурс материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в 2017 году в региональных, общенациональных и иностранных СМИ. Сайт Союза журналистов Спб

Узнать подробнее о финалистах конкурса можно на сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга.