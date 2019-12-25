Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартует в Ленобласти в декабре

Для пилотного проекта закупят 184 новых контейнера.

Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартует в декабре в Кингисеппе, Ивангороде и Луге. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных домах будут установлены два дополнительных бака для стекла и пластика. В проекте будут задействованы все мусорные площадки, на которые поместятся дополнительные контейнеры.

Основная задача пилотного проекта — протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты. Для пилотного проекта закупят 184 новых контейнера.

В Обухово появится первый в России комплекс со 100% переработкой мусора.

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