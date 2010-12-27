Молодую петербурженку отправят в психбольницу за нанесение сестре 140 ножевых ранений

19-летнюю жительницу Петербурга отправят в психиатрическую больницу за убийство родной сестры. Девушку нашли со 140 ножевыми ранениями на теле.

Следственный комитет рассказал о ходе расследование уголовного дела, где подозреваемой является 19-летняя девушка. Молодую петербурженку подозревают в убийстве собственной сестры. Из материалов следствия следует, что 24 февраля в квартире на Пулковской улице нашли тело 17-летней местной жительницы. Удалось установить, что девушка скончалась от 140 ножевых ранений. Предварительно, все удары нанесла старшая сестра погибшей после того, как девушки поссорились.

Подозреваемая пыталась сбежать, но ее задержал знакомый. Он передал подозреваемую полиции. После расследования дело передали в суд. Уже там было принято решение отправить убийцу на принудительное лечение в психиатрический стационар.