Петербурженка с 13 детьми получила звание "Мать-героиня"

За 34 года супруги Скрипко вырастили и воспитали девять сыновей и четырёх дочерей.

Петербурженке Ирине Скрипко вручили высшую государственную награду РФ. Ей присвоили почётное звание "Мать-героиня".

Семья Скрипко считается одной из самых больших в Московском районе Петербурга. Она уже победила в номинации "Многодетная семья". За 34 года супруги Скрипко вырастили и воспитали девять сыновей и четырёх дочерей.

В последний раз звание "Мать-героиня" вручалось 14 ноября 1991 года в СССР. Тогда это считалось высшей степенью отличия для женщин за воспитание 10 и более детей. На 1 января 1995 года, орден получили порядка 431 тыс. женщин. В июне Путин решил, что нужно возродить это звание.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга