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Петербурженка родила от таксиста-насильника
Сегодня, 11:08
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Shdaria
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Петербурженка родила от таксиста-насильника

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В Петербурге женщина рассказала о том, что родила от насильника.

В Санкт-Петербурге женщина родила ребенка в результате изнасилования. 

Спустя девять месяцев беременности 41-летняя петербурженка решила обратится в полицию с заявлением об изнасиловании. Женщина рассказала, что 29 январся текущего года таксист надругался над ней, однако долгое время она об этом не сообщала из-за страха мести. 

Недавно, после рождения ребенка, женщина все же решилась рассказать о случившемся. По ее словам, насильником был таксист-кавказец, который совершил свои дествия в автомобиле у дома № 92 на проспекте Обуховской обороны. 

В настоящее время по факту произошедшего проводитя проверка. 

Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб , родила от насильника
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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