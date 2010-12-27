Петербурженка родила от таксиста-насильника

В Петербурге женщина рассказала о том, что родила от насильника.

В Санкт-Петербурге женщина родила ребенка в результате изнасилования.

Спустя девять месяцев беременности 41-летняя петербурженка решила обратится в полицию с заявлением об изнасиловании. Женщина рассказала, что 29 январся текущего года таксист надругался над ней, однако долгое время она об этом не сообщала из-за страха мести.

Недавно, после рождения ребенка, женщина все же решилась рассказать о случившемся. По ее словам, насильником был таксист-кавказец, который совершил свои дествия в автомобиле у дома № 92 на проспекте Обуховской обороны.

В настоящее время по факту произошедшего проводитя проверка.