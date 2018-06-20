В объявлении о продаже женщина выложила три фотографии: отростков комнатного цветка, валяющихся в раковине, и пачки таблеток "Дюфастон".

Петербурженка продает в соцсетях таблетки от бесплодия и денежное дерево. Необычный пост появился утром 29 апреля в группе "Отдам за копейки|Все до 1000|Санкт-Петербург" ВКонтакте.

В объявлении женщина выложила три фотографии: отростков комнатного цветка, валяющихся в раковине, и пачки таблеток "Дюфастон". Сочетание несочетаемых товаров она сопроводила подписью и даже указала адрес, по которому можно забрать товар:

Отдам цветок (без горшка) и дюфастон, детки денежного дерева. Метро Звездная (просьба писать в л. с.)

Женщина указала срок годности таблеток ­- до сентября 2023 года. Отметим, что дюфастон назначают женщинам при ПМС, лечении воспаления яичников, а также на начальных стадиях беременности при угрозах выкидыша и самопроизвольного аборта. Вероятно, петербурженка купила их для себя, но таблетки ей, к счастью, не понадобились. И она решила вернуть потраченные деньги, но вот незадача - торговля лекарствами без лицензии в России административно наказуема.

Фото: "Отдам за копейки|Все до 1000|Санкт-Петербург" / ВК.