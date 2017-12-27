Житель Петербурга похитил у Минобороны около 132 милн рублей

Петербуржец обманным путем присвоил себе почти 132 млн рублей.

Житель Петербурга подозревается в хищении бюджетных средств, которые предназначались для выполнения гособоронзаказа. Сумма украденного составляет 132 млн рублей.

19 января 2018 года Фрунзенский районный суд зарегистрировал уголовное дело по статье "мошенничество". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался служебноым положением, и действуя по ранее спланированному сговору группой лиц, путем обмана совершил мошенничество. Он похитил денежные средства федерального бюджета, выделенных для выполнения государственного оборонного заказа. Петербуржец подписал договор о поставке коммутаторов производства компании MOXA Inc. Стоит отметить, что цена договора, была значительно завышена. Все оставшиеся средства предполагаемый мошенник обналичил и присвоил себе.

Сумму хищений бюджетных средств в Минобороны РФ оценили почти в 132 миллиона рублей.