Петербуржец проник в магазин ради кражи постельного белья

В Петербурге злоумышленник проник в магазин и похитил семь комплектов постельного белья. Скрыться с товаром ему не удалось.

Сегодня, 19 декабря 2017 года в 00.45 наряд группы сотрудники Росгвардии по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга задержали 33-летнего местного жителя, который проник в магазин с целью кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

К сотрудникам вневедомственной охраны обратилась петербуржинка и сообщила, что видела, как неизвестный мужчина разбил окно в магазине и проник в помещение. Тогда сотрудники незамедлительно направились к назначенному месту. Когда наряд вневедомственной охраны подъезжал к месту происшествия, злоумышленник выбежал из магазина и попытался скрыться вместе с похищенным. Но все же он был задержан в арке дома №29 на проспекте Римского–Корсакова.

Позже на место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. У мужчины было изъято семь комплектов постельного белья, похищенных из магазина.

Стоит отметить, что задержанный ранее неоднократно судимый за преступления, предусмотренные статьями "Кража" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.