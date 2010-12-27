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Петербуржца жестоко избили за спасение дерева
Сегодня, 11:14
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Shdaria
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Петербуржца жестоко избили за спасение дерева

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В Санкт-Петербурге избили мужчину за желание спасти дерево.

В Санкт-Петербурге 14 ноября ночью в дежурную часть был доставлен петербуржец 1978 года рождения с телесными повреждениями.
 
Пострадавший мужчина рассказал сотрудникам полиции, что его избили неизвестные в парке "Малиновка". Как сообщил заявитель, в восемь часов вечера он шел по парку и заметил, что неизвестные мужчины ломают дерево. Тогда пострадавший сделал им замечание, на что молодые люди отреагировали агрессивно. Без каких-либо разговоров они начали избивать мужчину.  
 
Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы лицевого скелета, а также гематомы лица. В настоящее время состоянии мужчины оценивается, как средней тяжести.
 
Сейчас ведется следствие. Полиция приступила к поискам хулиганов.
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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