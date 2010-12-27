Петербуржца жестоко избили за спасение дерева

В Санкт-Петербурге избили мужчину за желание спасти дерево.

В Санкт-Петербурге 14 ноября ночью в дежурную часть был доставлен петербуржец 1978 года рождения с телесными повреждениями.

Пострадавший мужчина рассказал сотрудникам полиции, что его избили неизвестные в парке "Малиновка". Как сообщил заявитель, в восемь часов вечера он шел по парку и заметил, что неизвестные мужчины ломают дерево. Тогда пострадавший сделал им замечание, на что молодые люди отреагировали агрессивно. Без каких-либо разговоров они начали избивать мужчину.