Петербуржец ответит в суде за избиение экс-жены и ребенка в парке аттракционов

Ему назначили 40 тысяч рублей штрафа и 60 часов обязательных работ.

В Петербурге к административной ответственности привлекли мужчину за потасовку в парке аттракционов. Он вступил в конфликт с бывшей женой, её сестрой и маленькой дочерью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Летом 2025 года во время ссоры мужчина дважды ударил кулаком в лицо сестру бывшей жены и несколько раз локтем в бок. Кроме того, он сильно хватал за руку свою несовершеннолетнюю дочь и дважды ударил кулаком по затылку экс-супругу. Пострадавшие получили травмы и испытали физическую боль, хотя серьезного вреда их здоровью нанесено не было.

Мужчина вину не признал. В суде он объяснил, что пришел на встречу с дочерью по графику. По его словам, бывшая жена и сестра мешали их общению и пытались увести ребенка. Он утверждал, что лишь пытался остановить их, и сам вызвал полицию. Бывшая жена рассказала другую версию: отец вел себя агрессивно и кричал, а дочь после случившегося была напугана и жаловалась на боль в руке. Сестра жены сообщила, что когда она пришла в парк, чтобы отдать подарок племяннице, ее сестра побежала к ней обняться. В этот момент отец девочки стал оттаскивать ребенка. За побои мужчине назначили 40 тысяч рублей штрафа и 60 часов обязательных работ.

