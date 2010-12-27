Петербуржец намерено переехал машиной непонравившихся ему людей

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, намеренно сбивший группу людей

15 октября около дома 25 к.2 на Замшиной улице было сбито сразу несколько человек. Пресс-служба ГСУ СК РФ по СПБ сообщает, что преступление было совершенно намеренно.

Известно, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения поругался с компанией молодых людей. По версии следствия, после этого он сел за руль BMW и на скорости врезался в группу. Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них скончался через несколько часов.

В отношении водителя BMW было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. Ведется следствие.