Петербуржцы возмущены из-за продолжения отопительного сезона в +27

В некоторых квартирах образовалась настоящая баня, горожанам нечем дышать из-за работающих батарей.

В среду, 12 мая, жители Петербурга завалили страницу губернатора Александра Беглова "ВКонтакте" просьбами отключить отопление. Горожане возмущены, что в +27 в их домах до сих пор топят.

Из-за этого в некоторых квартирах образовалась настоящая баня. Петербуржцы жалуются, что из-за горячих батарей и жаркой погоды им нечем дышать.

"Пожалуйста, можно хотя бы снизить давление в батареях?" – написал один из комментаторов.

12 мая в Петербурге был установлен новый температурный рекорд. После 14 часов столбики термометров зафиксировали 27,4 градуса тепла.

Стоит отметить, что после многочисленных жалоб горожан в Смольном приняли решение отключить отопление 13 мая. Поэтому батареи перестанут жарить уже сегодня.

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