Сбор подписей против депутата Резника продолжается, активисты ждут реакции спикера ЗакС

Петербуржцы до сих пор ждут реакции главы ЗакСа Вячеслава Макарова на "наркоскандал" с участием депутата Резника. После обнародования нашумевшего видео якобы с курением марихуаны и заявления журналистов о следах наркотика на куртке, скандальный депутат петербургского ЗакС Максим Резник улетел в Чехию. В разговоре с журналистами ФАН он назвал поездку плановой и сообщил, что вернется 11 мая.

Депутат наслаждается отдыхом Праге, а петербургская общественность все еще переваривает "конопляный скандал". Еще 3 мая тысячи петербуржцев подписали петицию на имя спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, призывая его воспользоваться своим авторитетом, чтобы убедить Максима Резника сдать тест на наркотики, отметив, что в случае положительного заключения Резнику стоит покинуть парламент города, сдав мандат. Свое мнение о поведении парламентария высказали его коллеги Игорь Коровин, Андрей Анохин и депутат Госдумы Виталий Милонов, назвавшие недопустимым и неподобающим совмещение наркоманских радостей и депутатских обязанностей.

За прошедшие дни множество горожан поинтересовалось в соцсетях и комментариях к новостям, где же Макаров и почему нет реакции спикера на петицию и сам факт. Но Вячеслав Макаров пока молчит и не комментирует конопляный скандал, как будто бы ничего не случилось. Корреспонденты "Политэксперта" попытались связаться с ним, но он не ответил на звонок. На сайте Заксобрания и на страницах Макарова в соцсетях тоже не появилось официального комментария.

В соцсетях юзеры предполагают, что после майских праздников Макаров все-таки услышит петербуржцев и выскажется по поводу депутата Максима Резника. Тем более, что сам герой разбирательства к этому времени уже вернется из Чехии и сможет ответить на прозвучавшие в СМИ и соцсетях претензии.