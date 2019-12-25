Для петербуржцев создадут центр опережающей проф.подготовки на Васильевском острове

Он откроется в ноябре.

Петербургские власти создадут центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), который будет помогать горожанам обновлять свои профессиональные навыки. Об этом на своей странице сообщил губернатор Александр Беглов.

На самом деле, пандемия только обострила то, что происходит и в "мирное" время ― профессиональная среда стремительно меняется. А значит меняется и спрос на специалистов. написал градоначальник.

По словам Беглова, задача властей ― обеспечить для горожан как можно больше высокотехнологичных и высокооплачиваемых мест.

ЦОПП появится на Васильевском острове по поручения президента в рамках национального проекта "Образование". В нем будут проходить профориентацию школьники, а также взрослые.

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