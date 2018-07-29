Петербуржцы штурмовали вагоны метро, чтобы успеть на парад ВМФ

С самого утра в петербургском метро толпятся люди - все спешат на парад ВМФ. Так, на "Садовой" пассажирам приходилось "брать вагоны штурмом".

Утром 29 июля на станции метро "Садовая" скопилась толпа людей, спешащих занять лучшие места для просмотра парада ВМФ. По словам мобильного корреспондента Piter.tv, люди берут вагоны штурмом, но получается это далеко не у всех.

Напоминаем, что 29 июля проходит день ВМФ России. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде в парадном строю пройдут 41 боевой корабль и подводная лодка. Также в мероприятиях будет задействована авиация военно-морского флота РФ, ракетные, десантные и патрульные катера. На церемонию уже прибыл президент России Владимир Путин.