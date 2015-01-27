Петербуржцы призвали спасти птенцов чибисов в Пушкинском районе

Дело в том, что на поле, где живут птицы, начались строительные работы.

В Пушкинском районе, в ЖК "Образцовые кварталы" приступили к строительству школы, однако местные жители обеспокоены ситуацией: на поле, где начала работу специальная техника, много гнезд чибисов.

С застройщиком договориться не получается, отмечают горожане в соцсетях, поскольку техника уже арендована. Птицы гибнут, к этой проблеме хотят привлечь внимание общественности.

Время выбрано крайне неудачно, не раньше не позднее, как говорится. Все поле усеяно птичьими гнёздами, которые безжалостно давит спецтехника. Очень хотелось бы привлечь внимание общественности и природоохранных организаций отмечают горожане

В комитете по природопользованию обещали ознакомиться с ситуацией, уточнили в "Петербургском дневнике".

Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России