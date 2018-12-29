Петербуржцы допоздна не расходились с Дворцовой площади

После светового шоу многие остались, чтобы продолжить а улице отмечать 75-летие освобождения Ленинграда от блокады.

На Дворцовой площади после завершения праздничной мультимедийной программы местные жители не подумали расходиться.

Многие остались, чтобы посмотреть на выставленную военную технику, а также чтобы переждать наплыв людей, отправившихся на станцию метро Адмиралтейская. Представителям закона пришлось временно ограничивать вход в вестибюль, так как станция не справлялась с потоком пассажиров.

В это время на центральной площади Петербурга продолжились гуляния. На Дворцовой светили прожекторы, а специалисты рассказывали всем желающим о раритетной технике времен блокады.

Фото и видео: Piter.tv