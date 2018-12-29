В день 75-летия снятия блокады Ростральные колонны зажглись дважды

Город почтил память погибших блокадников и защитников Ленинграда.

Дважды за день в Петербурге зажгли Ростральные колонны. Данное событий произошло в рамках празднования 75-летия освобождения Ленинграда от блокады.

В первый раз колонны зажгли утром. Они горели с момента проведения парада памяти, организованного на Дворцовой площади. В событии приняло участие более 2,5 тысяч человек.

Второй раз чаши на стрелке Васильевского острова осветились с 19 до 22 часов вечера, когда началась мультимедийная программа "Салют над Ленинградом".

Отметим, что шоу у фасада Главного штаба сопровождалось "Ленинградской" симфонией Шостаковича и кадрами довоенного города. В 21 часов вечера у стен петропавловской крепости был дан праздничный салют.

Фото: Piter.tv