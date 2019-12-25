На пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов "забили источники"

В субботу, 8 февраля, жители города стали свидетелями коммунальной аварии на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов. Из поребриков по обе стороны от дороги вытекала вода. Об этом стало известно из сообщения информационного портала "Мегаполис".
В комментариях к новости, пользователи шутя предложили петербуржцам "не зевать" и "бутиллировать" воду на продажу. Также там отметили, что сотрудники коммунальных служб уже оповещены о проблеме.
Ранее мы писали, что Новосмоленская набережная стала катком.
Фото: megapolisonline.ru
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