На пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов "забили источники"

Сотрудники коммунальных служб уже знают о проблеме.

В субботу, 8 февраля, жители города стали свидетелями коммунальной аварии на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов. Из поребриков по обе стороны от дороги вытекала вода. Об этом стало известно из сообщения информационного портала "Мегаполис".

В комментариях к новости, пользователи шутя предложили петербуржцам "не зевать" и "бутиллировать" воду на продажу. Также там отметили, что сотрудники коммунальных служб уже оповещены о проблеме.

Ранее мы писали, что Новосмоленская набережная стала катком.

Фото: megapolisonline.ru