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На пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов "забили источники"
Сегодня, 16:20
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Arinablinova

На пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов "забили источники"

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Сотрудники коммунальных служб уже знают о проблеме.

В субботу, 8 февраля, жители города стали свидетелями коммунальной аварии на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов. Из поребриков по обе стороны от дороги вытекала вода. Об этом стало известно из сообщения информационного портала "Мегаполис". 

В комментариях к новости, пользователи шутя предложили петербуржцам "не зевать" и "бутиллировать" воду на продажу. Также там отметили, что сотрудники коммунальных служб уже оповещены о проблеме.

Ранее мы писали, что Новосмоленская набережная стала катком.

Фото: megapolisonline.ru

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Категории: Лента новостей,

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