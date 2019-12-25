Новосмоленская набережная стала катком

Набережную отремонтировали осенью 2019 года за 79,8 миллионов рублей.

По информации "Фонтанки", Новосмоленская набережная за одну ночь превратилась в место развлечения детей: ребята прыгают и катаются на льду, скидывают глыбы в реку.

Петербуржцы были уверены, что после ремонта за почти 80 миллионов рублей вода не будет застаиваться на набережной, однако место у моста Кораблестроителей можно использовать летом как бассейн, а зимой как каток.

Местные жители обратились в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где им рассказали о конструкции водоотвода: он представляет собой лоток с прямым выходом в русло реки Смоленки. Таким образом, чтобы избавиться от подтоплений, нужно поднять нижний ярус, а это уже "реконструкция линейного объекта". Но адресная программа уже сформирована до 2023 года. То есть, сколько петербуржцам ждать "ремонта после ремонта" пока неясно.

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