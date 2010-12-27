Петербуржцам показали "сортирную" оперу

В Петербурге показали австралийскую "Трехгоршковую оперу". Демонстрация прошла в туалете.

В петербургском туалете показали австралийскую "Трехгоршковую оперу" с феминистическим посылом. Об этом сообщает "Мойка 78".

Необычная демонстрация оперы прошла в рамках фестиваля "Точка доступа", который делает акцент на экспериментальные жанры. Показы фестиваля проходят в непривычных среднестатистическому зрителю местах.

Отметим, что "Трехгоршковую оперу" создали режиссер из Клеменсом Ульямсо и драматург Томасом Де Анджелис из Австралии. Оперу исполнили выпускницы Национального института драматического искусства. Во время показа можно было увидеть и феминистический подтекст. При этом, сама опера все же больше о солидарности, чем о половом неравенстве.

Показ оперы продлится до 4 августа, он будет проходить в ЭкспоФоруме.

Фото: ВКонтакте