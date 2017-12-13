Петербуржца признали виновным из-за безделья

В Петербурге молодой человек получил два года условно за "разжигание" в сети.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что Выборгский районный суд рассмотрел дело петербуржца Ивана Торбина. Он обвиняется в том, что в июне 2015 года он разместил на стене сообщества "Русский марш. Русская революция" социальной сети "ВКонтакте" изображение, которое призывает быть против выходцев из Средней Азии, исповедующих ислам. Суд посчитал местного жителя виновным в "разжигании", в результате чего получил наказание в виде двух лет условно.

В суде установили, что пользователь сети совершил преступление от того, что не занимается каким-либо делом. После вступления приговора в законную силу Торбин обязуется встать на биржу труда и не посещать массовые мероприятия в течение всего испытательного срока.