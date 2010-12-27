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Жителя Петербурга отправили в тюрьму за простреленную грудь знакомой
Сегодня, 17:06
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Shdaria
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Жителя Петербурга отправили в тюрьму за простреленную грудь знакомой

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В Петербурге мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы за выстрел в женщину.

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в женщину из винтовки, за что получил уголовное дело. 

Сотрудниками полиции установленр, что в мае текущего года мужчина выстрелил из пневматической винтовки в грудь знакомой женщины. Происшествие произошло в квартире на улице Ленина. Известно, что в результате выстрела женщина получила тяжкий вред здоровью, но осталась жива. 

Суд пришел к мнению, что ему необходимо назначить 2 года колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 3 тысячи рублей за выезд бригады "скорой помощи".

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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