Петербуржца осудят за купание младенца в кипятке

Мужчина оставил ребенка в ванне, не проверив температуру воды.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело за оставление отчимом ребенка в ванне с кипятком. В результате инцидента малыш получил многочисленные ожоги тела. Фигурантом преступления стал 25-летний местный житель. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенное по неосторожности.

Инцидент произошел 20 августа в Парголово на улице Валерия Гаврилина. В одной из квартир молодой человек присматривал за сыном своей возлюбленной. В какой-то момент он посадил годовалого ребенка в ванну и вышел из помещения. Из открытого крана шла горячая вода, которая впоследствии и причинила вред малышу. Пострадавшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него травму головы и термические ожоги тела.

В данный момент выбирается мера пресечения для гражданина.

Фото: Piter.tv