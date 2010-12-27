Петербуржца будут судить за изнасилование школьниц

Известно, что обвиняемый ранее уже был судим.

Следственный комитет Петербурга утвердил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в растлении малолетних. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Обвиняемому предъявлены обвинения по шести эпизодам. Установлено, что 31-летний мужчина пять раз нападал на школьниц в возрасте от 12 до 15 лет. Кому-то из пострадавших удавалось скрыться, кто-то становился жертвой насилия. Он также подозревается в проникновении в жилище одной из жертв.

Известно, что петербуржцев был ранее судим. Сейчас ему грозит от 20 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV