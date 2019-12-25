Активистку из Петербурга затравили в соцсетях за просьбу назвать русское кино российским на "Кинопоиске"

Переписку с администрацией сайта слили в паблики националистов.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что петербургскую активистку Гузель Леман начали травить в соцсетях после того, как она предложила поменять раздел "русское кино" на "российское" в "Кинопоиске". "Фонтанка" пообщалась с девушкой.

Выяснилось, что около недели активистка вела переговоры с командой портала, они обсуждали понимание принадлежности к стране и к национальности, паронимы.

Девушка рассказала, что 12 сентября ей пришло более 400 сообщений с угрозами и травлей. Подписчики активистки обнаружили, что переписку с администраторами "Кинопоиска" слили в паблики националистов, которые девушка ранее опубликовала в своём Telegram-канале.

По словам Гузель Леман, "Кинопоиск" пока не отреагировал на ситуацию.

Ранее мы писали, что омбудсмен предложил снять запрет на одиночные пикеты в Петербурге.

Фото: instagram.com/gu.leman/