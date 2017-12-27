Петербургский метрополитен выступил в качестве купидона

На Telegram канале подземки теперь можно найти, понравившегося вам пассажира.

В Санкт-Петербурге пара отправилась на свидание благодаря телеграм-каналу "Метро.Повседневность", на котором публикуются сообщения о поиске приглянувшихся в подземке людей.

Метрополитен – это не только вид транспорта, но и место встреч и знакомств. Поскольку люди часто бывают застенчивы, их предмет внезапного обожания чаще всего уезжает дальше, ничего не подозревая. Специально для таких стеснительных жителей и был создан канал. Стоит отметить, что он уже помог девушке Даше, которая каждый день на станции "Академическая" встречала одного и того же мужчину.

Сегодня мы ретранслируем просьбу Даши, 29 лет, которая каждый будний день садится на «Академической» и встречает во втором вагоне от головы поезда молодого человека, высокого блондина лет тридцати, который едет, очевидно, от «Гражданского проспекта» или «Девяткино». 29 декабря Даша и незнакомец улыбнулись друг другу и поздоровались. Уважаемый незнакомец в синей куртке и с белой сумкой! Даша очень надеется на встречу с вами до конца каникул. Кино, кофе или поход в Эрмитаж – это на ваше усмотрение телеграм-канал "Метро.Повседневность"

Молодой человек по имени Кирилл нашелся через пару часов. Как оказалось, сработал закон шести рукопожатий. На канал был подписан друг разыскиваемого, который понял о ком идет речь и передал ему телефон Дарьи.