Петербургские школьники смогут ездить на поезде летом со скидкой 50%

Скидка действует для детей от 10 до 17 лет включительно.

В среду, 4 марта, РЖД открыли продажу билетов на поезда с 50% скидкой в летнее время. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Льготные билеты будут распространяться на поездки для детей с 10 до 17 лет включительно с 1 июня и по 31 августа 2020-го года. Такое предложение действует последние четыре года, ранее скидка не распространялась на время летних каникул. Отметим, что оно распространяется на плацкартные и общие вагоны, на сидячие места и в вагонах 2-го и 3-го класса дочерней компании РЖД АО "ФПК", которые курсируют по территории России. Скидка не действует на скоростные и высокоскоростные поезда.

За эти годы по специальному тарифу перевезли 10 млн школьников.

Фото: пресс-служба Российских железных дорог