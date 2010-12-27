Петербургские дворы разрешат убирать от снега не до асфальта

Чиновники предложили внести изменения в правила благоустройства Северной столицы.

Петербургский Жилищный комитет планирует разрешить коммунальным службам оставлять снежный накат на асфальте, а не убирать осадки прямо до основания настила. Такое постановление будет применимо только для внутриквартальных территорий. Отметим, что такое же распоряжение уже утверждено и у дорожных служб.

Допускается эксплуатация дорог с присутствием по всей ширине дороги слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 60 мм без отдельных неровностей высотой/глубиной более 40 мм, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 часов после окончания снегопада или метели говорится в официальном обновленном документе

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко высказался о том, что в Петербурге очищено 80 процентов дорог.

Фото: Piter.tv