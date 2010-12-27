  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские дворы разрешат убирать от снега не до асфальта
Сегодня, 7:17
79
lesjasap

Петербургские дворы разрешат убирать от снега не до асфальта

0 0

Чиновники предложили внести изменения в правила благоустройства Северной столицы.

Петербургский Жилищный комитет планирует разрешить коммунальным службам оставлять снежный накат на асфальте, а не убирать осадки прямо до основания настила. Такое постановление будет применимо только для внутриквартальных территорий. Отметим, что такое же распоряжение уже утверждено и у дорожных служб.

Допускается эксплуатация дорог с присутствием по всей ширине дороги слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 60 мм без отдельных неровностей высотой/глубиной более 40 мм, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 часов после окончания снегопада или метели

говорится в официальном обновленном документе

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко высказался о том, что в Петербурге очищено 80 процентов дорог.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: благоустройство, внутриквартальные территории, дворы петербурга, жилищный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий