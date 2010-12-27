Петербургская восьмиклассница попала в больницу с острым отравлением алкоголем

13 сентября около 22.30 часов петербургскую восьмиклассницу обнаружили в тяжелом состоянии лежащей на скамейке. Инцидент произошел в Красногвардейском районе на улице Партизана Германа..

Как выяснилось, девочка была абсолютно пьяна. Пострадавшую отвезли в пятую городскую больницу. В медицинской учреждении у пациентки выявили острое отравление алкоголем и небольшие ссадины на лице. Врачи предполагают, что школьница подверглась насилию. В скором времени, “жертва” пришла в себя и отвергла такие подозрения.