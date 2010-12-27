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Петербургская восьмиклассница попала в больницу с острым отравлением алкоголем
Сегодня, 9:30
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lesjasap
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Петербургская восьмиклассница попала в больницу с острым отравлением алкоголем

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 13 сентября около 22.30 часов петербургскую восьмиклассницу обнаружили в тяжелом состоянии лежащей на скамейке. Инцидент произошел в Красногвардейском районе на улице Партизана Германа..

 
Как выяснилось, девочка была абсолютно пьяна. Пострадавшую отвезли в пятую городскую больницу. В медицинской учреждении у пациентки выявили острое отравление алкоголем и небольшие ссадины на лице. Врачи предполагают, что школьница подверглась насилию. В скором времени, “жертва” пришла в себя и отвергла такие подозрения. 
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Категории: Новости СПб

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