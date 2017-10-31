Петербургская учительница за "дурака" на лбу ребенка отделалась штрафом

Бывший педагог петербургской школы получила штраф в размере тысячи рублей за надпись "дурак" на лбу ученика. Минимальное наказание связано с тем, что женщина имеет чистую биографию и несовершеннолетнего ребенка.

Бывшая учительница петербургской школы получила штраф в размере тысячи рублей за надпись "дурак" на лбу ребенка. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным пресс-службы прокуратуры Петербурга, мировой суд 31 октября признал, что в действиях экс-учительницы есть состав правонарушения. Женщину признали виновной в оскорблении и назначили ей штраф в размере тысячи рублей.



Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ, наказание минимальное. Максимальная санкция по данной статье - штраф в три тысячи рублей. В прокуратуре уточнили, что на решение суда повлияли смягчающие обстоятельства: характеристика женщины и несовершеннолетний ребёнок на её попечении.



Ранее Piter.tv сообщал, что В Петербурге будут судить учительницу, написавшую неприличное слово на лбу ребенка