В Петербурге будут судить учительницу, написавшую неприличное слово на лбу ребенка

Как сообщает "Фонтанка", прокуратура Московского района возбудила административное дело против учительницы, написавшей на лбу ребенка слово "дурак".
Женщину уже отлучили от должностных обязанностей.
В пресс-службе ведомства рассказали, что бывшая сотрудница школы №684 нарушила права ученика, которые ему гарантирует Конституция РФ и Федеральный закон "Об образовании".
Административное дело уже направлено в мировой суд.
Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ такая выходка может стоить женщине как минимум тысячу, а максимум – три тысячи рублей.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что директор школы получил представление и уволил неэтичного педагога.