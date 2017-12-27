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Петербургская полиция задержала Белоруса, совершившего преступление на родине
Сегодня, 13:53
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Shdaria
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Петербургская полиция задержала Белоруса, совершившего преступление на родине

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В Петербурге задержали иностранца, которого разыскивали на протяжении трех лет.

В Санкт-Петербурге задержан градланин Белоруссии, который находился в розыске.

 
Сотрдуники полиции остановили молодого человека у дома 27-А на Вербной улице, в скоре мужчину доставили в 86 отдел полиции. Там выяснилось, что 20-летний гражданин Белоруссии пребывает в Санкт-Петербурге незаконно. Документов о регистрации не существует. Позже выяснились  и другие интересные недочеты юноши. Задержанным оказался жителем города Климовичи (Могилевская область, Белоруссия), на родине его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
 
Иностранные полицейские разыскивали преступника в течение трех лет. 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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