Петербургская полиция задержала Белоруса, совершившего преступление на родине

В Петербурге задержали иностранца, которого разыскивали на протяжении трех лет.

В Санкт-Петербурге задержан градланин Белоруссии, который находился в розыске.

Сотрдуники полиции остановили молодого человека у дома 27-А на Вербной улице, в скоре мужчину доставили в 86 отдел полиции. Там выяснилось, что 20-летний гражданин Белоруссии пребывает в Санкт-Петербурге незаконно. Документов о регистрации не существует. Позже выяснились и другие интересные недочеты юноши. Задержанным оказался жителем города Климовичи (Могилевская область, Белоруссия), на родине его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Иностранные полицейские разыскивали преступника в течение трех лет.